İstanbul'da 150 kişiye istihdam müjdesi

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB), İŞKUR ve İstanbul Otelciler Esnaf Odası (İOEO) iş birliğiyle hayata geçirilen, "Dezavantajlı Grupların Ekonomik ve Sosyal Hayata Kazandırılması Projesi" ile 150 işsiz kadın ve genç eğitilerek, otelcilik sektöründe istihdam edilecek.

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz, birlik binasındaki basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, işsizlikle mücadele kapsamında başlattığı seferberliğe katkı sunmak için kolları sıvadıklarını söyledi. Bu kapsamda yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Yılmaz, "İlk etapta ilimizdeki 150 niteliksiz kişiye kurs verip, onları donanımlı hale getireceğiz. Bu kişileri daha sonra da otelcilik alanında istihdam edeceğiz. Bunların 100'ü kadın, 50'si ise gençlerden oluşacak. Böylece nitelikli personel isteyen otelcilerimize de önemli bir hizmet götürmüş olacağız. İnşallah, herkes ele ele vererek, sadece İstanbul değil, Türkiye'deki işsizliği önleyeceğiz." dedi.

Yılmaz, projeyle bu amaç doğrultusunda yeni bir başlangıç yaptıklarını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Hedef grubumuz, yoksul bölgelerde yaşayan ve İŞKUR'a kayıtlı 18-50 yaş arasındaki kadınlar ile 18-29 yaş arasındaki gençlerden oluşuyor. Kursun içeriğine göre, en az ilköğretim veya lise mezuniyeti şartı aranıyor. Bu projedeki kursiyerlerimize günlük 20 lira ücret de vereceğiz. İŞKUR'un verdiği bu parayla onları desteklemiş olacağız. Bu kişiler istihdam edildikten sonra, farklı paralarla işe başlamış olacaklar. En az yüzde 30 iş garantisi veriyoruz. Yetiştikten sonra da onların takipçisi ve her zaman arkalarında olacağız. Yeter ki gelip bu programa dahil olsunlar. Ondan sonra onlara her türlü desteği vereceğiz. Diğer meslek gruplarında da böyle yeni projelerle sizlerin karşısına çıkacağız."

"İşsizliğin üstesinden geleceğiz"

İŞKUR İl Müdürü Yunus Yelmen de projenin dezavantajlı kişilere yönelik olduğunu kaydetti.

Uzun süredir işsiz olanların tercih edileceğini ifade eden Yelmen, "Bundan sonra bu tür projeler artarak devam edecek. Proje bittikten sonra çeşitli gruplarla bu tür eğitimleri yapmaya devam edeceğiz. Söz konusu proje güzel bir başlangıç oldu. İşsizlik, ülkemizin en önemli sorunlarından biri. Paydaş kurum ve kuruluşlarla yapacağımız çalışmalarla bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum." diye konuştu.

SGK İl Müdürü Murat Göktaş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısından sonra işsizliğe karşı milli seferberlik başlattıklarını söyledi.

Projenin bu amaçla hayata geçirildiğini belirten Göktaş, şöyle devam etti:

"İŞKUR tarafından işsizler belirlenecek ve eğitimlerin ardından istihdam edilecek. İŞKUR İstanbul'da yeni eğitimler açıyor. İşverenlerin hangi alanlarda ihtiyacı olduğunu belirliyor, sonra düzenlenen kurslarla bu ihtiyaç giderilmeye çalışıyor. Biz de yeni işe alınan, uzun süredir işsiz olan, kadın, genç gibi farklı gruplarda teşvikler veriyoruz. Mesela bu yıl ilk defa işe alınacak olan sigortalılarımızın bir yıl boyunca hem vergisi, hem sigortasını devlet karşılayacak. Bunun dışında 6 aydır işsizse, yine teşvikler var. Gençler ve kadınlar işe alındığı zaman ilave teşvikler var. Bu teşviklerle bir sonuca gitmeye çalışıyoruz."

İstanbul Otelciler Esnaf Odası (İOEO) Başkan Vekili Celalettin Mamati de turizm sektörünün önemine işaret ederek, Türkiye’de bu alanda yetişmiş insan gücünün yeterli olmadığını bildirdi. Mamati, "Son dönemde sektördeki krizden dolayı yetişmiş insan gücü başka sektörlere kaymış durumda. Bunların geri dönmesi zor gözüküyor. Bundan dolayı bu çalışmayı başlangıç olarak görüyoruz." dedi.

"Dezavantajlı Grupların Ekonomik ve Sosyal Hayata Kazandırılması Projesi"

AB tarafından da desteklenen, "Dezavantajlı Grupların Ekonomik ve Sosyal Hayata Kazandırılması Projesi" ile işsiz kadınlar ve gençlere otelcilik sektöründe eğitim ve iş imkanı sağlanıyor.

İSTESOB ve İOEO tarafından düzenlenecek eğitim programı, daha çok vasıfsız elemanların çalıştığı sektöre nitelikli eleman kazandırmayı hedefliyor. Projeyle, vasıfsız ve yıllarca iş hayatının dışında kalmış kadınlar ve gençler iş hayatına atılmış olacak.

28 Şubat akşamına kadar başvuruların alınacağı kurslar, rezervasyon, çamaşırhane ve oda temizleyicisi alanlarında verilecek.

Projeyle, 100'ü kadın 50'si genç olmak üzere 150 kişinin otelcilik alanında istihdam edilmesi amaçlanıyor.