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İstanbul'da 15 ve 16 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, 15-16 Temmuz'da toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.

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İstanbulda 15 ve 16 Temmuzda toplu ulaşım ücretsiz

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15-16 Temmuz'da İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yan tarafında inşa edilen 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ni ziyaret edip incelemelerde bulundu.

Topbaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin yıl dönümünde, 15-16 Temmuz tarihlerinde kentte toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.

Ücretsiz toplu taşıma kararına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin karar alması bekleniyor.

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş
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