İstanbul'da 15 Temmuz etkinliklerine trafik düzenlemesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek etkinlikler kapsamında yarın saat 12.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılması planlanan etkinlikler nedeniyle yarın saat 12.00'den itibaren etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzahgahlar belirlendi.

Etkinlikler süresince 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, metrobüs trafiğine de kapatılacak.

Kapatılacak yollar ve alternatif güzargahlar şöyle:

- 0-1 Güney Otoyolu Esentepe otobüs duraklarından kapatılarak Büyükdere Caddesi'ne ve Beşiktaş ayrımlarına yönlendirilmek suretiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne akım verilmeyecek. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası istikametine gitmek isteyen araç sürücüleri, Sarıyer-Levent ayrımından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü ve Beşiktaş ayrımlarından sahil yolunu takip ederek Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek.

- Kuzey Transit Yoldan gelen akım, TEM Çamlıca bağlantı yolu Ataşehir yan yola verilecek, yan yola verilen akım Ataşehir ayrımlarına sevk edilerek köprü istikametine araç yönlendirilmeyecek. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na gitmek isteyen araç sürücüleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü-Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli alternatif olarak kullanabilecek.

- D-100 Kuzey Karayolu ile Kadıköy istikametinden gelen akım, Güney Çamlıca TEM bağlantı yoluna (Sabiha Gökçen Havalimanı ayrımları) yönlendirilerek köprüye akım verilmeyecek. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na gitmek isteyen araç sürücüleri de diğer iki köprüyü ve Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek.

- Kısıklı Caddesinden (Altunizade Köprü Üstünden) D-100 kuzey ve güneye katılım kapatılacak. Kısıklı ve Nuhkuyusu caddeleri ile D-100 alternatif olarak tercih edilebilecek.

- Mahir İz Caddesi, Altunizade Köprü girişi- Gold Bilgisayar önü Kısıklı istikameti kapatılırken, D-100 güney yolu alternatif verilecek.

- Tophanelioğlu Caddesi ile Fahrettin Kerim Gökay Caddesi kavşağından Tünel istikameti D-100 kuzeye katılım kapatılacak, D-100 güney yol alternatif akım olarak kullanılabilecek.

- Şile yolu Libadiye kavşaktan Vecdi Diker Tüneli istikameti kapatılacak, Libadiye Caddesi alternatif olacak.

- Üsküdar Oymacı Sokak İle Kuşbakışı Caddesi kavşağından Kuşbakışı Caddesi istikametine kapatılacak, sürücüler Oymacı Sokak ve Kısıklı Caddesi'ni kullanabilecek.

- Üsküdar Gümüşyolu Caddesi ile Kuşbakışı Caddesi kavşağından Gümüşyolu ve Kuşbakışı Caddesi istikameti kapatılırken, Bağlarbaşı ve Kısıklı caddeleri alternatif olarak kullanılacak.

- Beylerbeyi'nden Boğaziçi Köprüsü kuzeye katılım kapatılarak. Üsküdar sahil yolu-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü alternatif verilecek.

- Batı Ataşehir Botanik Bahçesi'nden Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım kapanırken, Çevreyolu güney yol ve TEM Otoyolu alternatif olacak.

- D-100 kuzey yol Altunizade Köprüsü'ne katılımın Millet Parkı istikameti kapatılarak, Kısıklı Caddesi alternatif verilecek.

- Alemdağ Caddesi ile Ferah Caddesi kavşağı Kısıklı istikameti kapatılacak, Alemdağ Caddesi-Bosna Bulvarı ve Sütçü İmam Caddesi alternatif olarak kullanılabilecek.

- Üsküdar Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nden Bağlar Yolu Caddesi istikameti kapatılacak. Üçlüpınarlar ve Fahrettin Kerim Gökay caddeleri alternatif verilecek.

- Üsküdar Kısıklı Emniyet Sokak'tan Nurbaba Sokak kavşağı Kısıklı istikameti kapatılırken, Yunus Emre Sokak kullanılabilecek.

- Kandilli Göksu Caddesi ile Hekimbaşı Çiftlik Caddesi kavşağından Sahil istikametine kapatılacak. Sürücüler alternatif olarak Hekimbaşı Çiftlik Caddesi Ümraniye istikameti ve TEM Otoyolu'na yönlendirilecek.

- Kuleli Caddesi Askeri Lisesi önünden Beylerbeyi istikametine kapatılacak, Vaniköy, Kandilli ve Kandilli Göksu caddeleri ile TEM Otoyolu kullanılabilecek.

- Güzeltepe Caddesi ile Çengelköy Caddesi kavşağından Beylerbeyi istikametine kapatılacak. Güzeltepe Caddesi ve Bosna Bulvarı alternatif verilecek.

- Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi ile Güzeltepe Caddesi kavşağı sahil istikametine kapatılacak. Güzeltepe Caddesi ve Bosna Bulvarı (Natoyolu) alternatif olacak.

- Beylerbeyi Çamlıca Caddesi ile Abdullahağa Caddesi kavşağından sahil istikametine kapatılırken, Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve Bosna Bulvarı alternatif kullanılabilecek.

- Beylerbeyi Eski Çınar Sokak ile Abdullahağa Caddesi kavşağından sahil istikametine kapatılacak, Beybostanı Sokak, Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve Bosna Bulvarı alternatif verilecek.

- Kuzguncuk Mahallesi Abdullahağa Caddesi Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı önü kavşaktan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altı tünel istikameti kapalı olacak. Üsküdar Paşalimanı Caddesi Harem istikameti, Avrasya Tüneli ve TEM Otoyolu alternatif kullanılacak.

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Büyükdere Caddesi katılım noktası kapatılacak, sürücüler köprü istikametine kapatılacak, Balmumcu Kavşak'tan dönüş yaptırılıp ikinci ve üçüncü köprü istikametine yönlendirilecek.

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Sait Çiftçi ve Yıldız katılım noktası kapatılacak. Sait Çiftçi katılımdan köprü istikametine verilmeyen akım, Balmumcu tarafı ile ikinci ve üçüncü köprüye yönlendirilecek.