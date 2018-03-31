İstanbul'da 14 adrese eş zamanlı hırsızlık operasyonu

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde gece saatlerinde iş yerlerinden hırsızlık, kamyon ve otobüslerin depolarından mazot çalınması olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından, kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 22 Mart'ta 14 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda suç örgütünün liderliğini yaptığı belirtilen 45 yaşındaki Ercan K.'nın da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Ercan K.'nın depo olarak kullandığı yerde yapılan aramada, 18 Mart'ta Gaziosmanpaşa'da bir et deposundan çalındığı belirlenen 1,8 ton etin yaklaşık 1 tonu ele geçirildi. Şüphelilerin etin bir miktarını piyasaya ucuz fiyattan sattıkları öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerin hırsızlıkta kullanmak amacıyla kiraladıkları araçları da piyasa değerinin altında sattıkları iddia edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA