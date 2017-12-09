İstanbul'da 120 noktada bin 500 polisin katılımıyla "Kurt Kapanı-11 operasyonu"

İstanbul'da 120 noktada Kurt Kapanı-11 operasyonu gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinasyonunda 39 ilçede düzenlenen operasyona, tüm ilçe emniyet müdürlükleri ile şubelerden bin 500 polis katıldı.

Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyon çerçevesinde, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, vapur iskeleleri, ilçelerde halkın yoğun bulunduğu bazı cadde ve meydanlarda uygulamalar yapıldı.

Polis ekipleri, şüpheli görülen şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı. Şüpheli görülen bazı kişiler gözaltına alınırken, araçlarda arama gerçekleştirildi.

Atatürk Havalimanı'nda ise arama sırasında araçtan çıkan balta nedeniyle bir sürücü hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA