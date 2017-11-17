İstanbul'da 10 adrese uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Avrupa yakasında bazı ilçelere operasyon düzenlendi.

Avcılar'da uyuşturucu satıcılarına yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyona, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda sivil ekibin yanısıra polis helikopteri de havadan destek verdi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda girilen adreslerde aramalar yapıldı.

Bir miktar uyuşturucu ele geçirilen operasyonda ekipler, aranan bazı şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet'e götürüldü.

Kaynak: TRT Haber