  • 17 KASIM 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 18º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.863
    EURO 4.564
  • BIST 106976.67
    ALTIN 159.205
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İstanbul'da 10 adrese uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da 10 adrese uyuşturucu operasyonu

İstanbul Avcılar'da, helikopter destekli narkotik operasyonunda 10 adrese baskın yapıldı. Bazı şüpheliler gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulda 10 adrese uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Avrupa yakasında bazı ilçelere operasyon düzenlendi.

Avcılar'da uyuşturucu satıcılarına yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyona, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda sivil ekibin yanısıra polis helikopteri de havadan destek verdi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda girilen adreslerde aramalar yapıldı.

Bir miktar uyuşturucu ele geçirilen operasyonda ekipler, aranan bazı şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet'e götürüldü.   

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: İstanbul, uyuşturucu operasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER