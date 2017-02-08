  • 08 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » İstanbul'da 10-11 Şubat'ta elektrik kesintisi

İstanbul'da 10-11 Şubat'ta elektrik kesintisi

İstanbul'un Avrupa yakasındaki bazı ilçelere 10 Şubat Cuma ve 11 Şubat Cumartesi günü planlı yatırım, bakım ve onarım çalışması kapsamında elektrik verilemeyecek.

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İstanbulda 10-11 Şubatta elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Başakşehir, Bahçelievler, Esenyurt, Güngören ve Beylikdüzü ilçelerinin bazı mahallelerinde değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Küçükçekmece ve Bahçelievler ilçelerinin bazı mahallelerine 10 Şubat'ta saat 22.00'den ertesi gün 06.00'ya kadar farklı saatlerde elektrik verilemeyecek.

11 Şubat Cumartesi günü Büyükçekmece, Küçükçekmece, Başakşehir, Esenyurt, Güngören ve Beylikdüzü ilçelerinin bazı semtlerine 08.00-18.30 saatlerinde elektrik sağlanamayacak.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Kesintiler" bölümünden ulaşabilecek.

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