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Buradasınız : » » İstanbul’da 1 Mayıs’ın adresi Maltepe

İstanbul’da 1 Mayıs’ın adresi Maltepe

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayınşma Günü'nü Maltepe’de kutlayacak.

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İstanbulda 1 Mayısın adresi Maltepe

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Beşiktaş'taki DİSK Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına ilişkin yapılan hazırlıkları anlattı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da emeğin taleplerini, demokrasiye, barışa ve özgürlüğe olan özlemlerini,  başta Taksim olmak üzere 1 Mayıs meydanlarında haykırmak istediklerini İçişleri Bakanı dahil olmak üzere ilgili makamlara ilettiklerini belirten Beko, "1 Mayıs 1977'de kaybettiğimiz arkadaşlarımızı anmak, 2010-2011 ve 2012 yılında yüz binlerin buluştuğu Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs Meydanı olduğunu haykırmak, emeğin taleplerini kentin en merkezi meydanında görünür hale getirmek istediğimizi İstanbul Valisi'ne ifade ettik" dedi.

Taksim talebi olumsuz yanıt aldı

1 Mayıs'ı Taksim’de kutlamanın, 1 Mayıs’ta işçileri, emekçileri Taksim'e çağırmanın suç olmadığını ifade eden Beko, ancak bu taleplerine olumsuz yanıt aldıklarını söyledi.

DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) olarak, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü emeğin görkemli buluşmaları olarak örgütlemek kararlılığında olduklarını dile getiren Beko, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin emeğiyle yaşayan çoğunluğu, ülkenin yok sayılmak istenen gerçek sahipleri 1 Mayıs meydanlarında buluşacak. 1 Mayıs meydanlarında işçiler, kamu çalışanları, mimar-mühendis-şehir plancıları, hekimler, emekliler, işsizler, kadın erkek, genç, yaşlı, çocuk milyonlar buluşacak. Ve bu görkemli buluşmaları gerçekleştirmek için, başta İstanbul Maltepe’de olmak üzere, Türkiye’nin dört bir yanında 1 Mayıs'ı DİSK-KESK-TMMOB-TTB olarak, tüm dostlarımızla kol kola, omuz omuza, örgütleyeceğimizi ifade etmek isteriz."

Toplantıya, DİSK, KESK, TTB, TMMOB ile bazı siyasi partilerin yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: TTB, TMMOB, KESK, emek ve dayanışma günü, disk, 1 Mayıs
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