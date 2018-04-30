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Buradasınız : » » İstanbul’da 1 Mayıs öncesi "Güven Huzur" uygulaması

İstanbul’da 1 Mayıs öncesi "Güven Huzur" uygulaması

İstanbul'un 39 ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi bin 800 polisin katılımıyla "Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

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İstanbulda 1 Mayıs öncesi &quot;Güven Huzur&quot; uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla 39 ilçede öğle saatlerinde 3. kez "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

360 noktadaki uygulamaya, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin aralarında olduğu bin 800 polis katıldı.

Taksim Meydanı ve Atatürk Havalimanı’ndaki uygulamalarda, önceden belirlenen noktalarda vatandaşların üstleri aranarak, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorguları yapıldı. Kontrollerde polis aranan şahıslar, silah ve bıçak taşıyan şüpheliler ile uyuşturucu satıcıları üzerinde duruyor.

Polis helikopterinin de havadan destek verdiği uygulamanın saat 17.00’a kadar süreceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Güven Huzur uygulaması, polis, İstanbul, helikopter, 1 Mayıs
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