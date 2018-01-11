İstanbul'a spor hastanesi kazandırılıyor

İstinye'de mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğü'ne ait ve 20 yıl önce imzalanan protokolle kullanım hakkı İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü'ne verilen 126 bin 984 metrekarelik arazi üzerine kurulacak yapılarla ilgili "Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı" değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde ele alındı.

Spor akademisi ve spor hastanesi yapılacak

Bir bölümü yeşil alan ve İstanbul Boğazı geri ön görünümündeki, üzerinde 3 tenis kortu, Yaban Hayvanları Müzesi, 3 trap-skeet atış poligonu, misafirhane, havalı silahlar atış poligonu ile lokal ve idari binalar bulunan araziyle ilgili imar planı değişikliği, İBB Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edildi.

Böylece arazi üzerinde, "kentsel ve bölgesel büyük spor alanı" olarak belirlenmiş parselde, spor akademisi ve spor hastanesi yapılmasının önü açılmış oldu.

İstanbul'a bir spor hastanesi kazandırılıyor

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Hadi Diler ise söz konusu parsel üzerinde emsalin düşürüldüğünü söyledi. "Meri plan yönünde baktığımızda emsal artışı değil azalması var" diyen Diler, şunları kaydetti:

"Burada, bir spor hastanesi yapılacak. İstanbul’da sporcuların gidebileceği spor hastalıklarına çare aranacak bir hastane olacak. Adı geçen firma veya başka bir şirket olabilir. Bizim buradaki teşvikimiz, İstanbul'a bir spor hastanesini kazandırılmasıdır."

Kaynak: AA