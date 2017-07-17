İstanbul'a sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, gece saatlerinden sonra ve yarın İstanbul, Bursa ve Yalova çevreleri ile Batı Karadeniz kıyılarında (Düzce, Zonguldak ve Bartın) yerel şekilde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise şiddetli ve yer yer aşırı sağanak ile gök gürültülü yağışın etkili olması bekleniyor.

Vatandaşların meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor. AA