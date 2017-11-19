İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul’da bugün öğleden sonra yerel, akşam saatlerinden sonra ise il genelinde başlayacak yağışlar zaman zaman etkisini arttıracak.

Yağışların kuvvetli poyraz ile etkili olacağı ve metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış düşeceği öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul genelinde başlayacak yağışların, zaman zaman etkisini artırarak yarın gece saatlerine kadar süreceğini belirtti.

Yağış nedeniyle oluşabilecek ani su baskını ve ulaşımda aksamalar ile diğer olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA