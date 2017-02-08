  • 08 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.734
    EURO 3.979
  • BIST 87988.82
    ALTIN 148.577
Buradasınız : » » İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'da sıcaklıkların düşmeye başlayıp, cumartesi karla karışık, pazardan itibaren de kar yağışının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbula kar ne zaman yağacak?

İstanbul'da bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların düşmeye başlayıp, cumartesiden itibaren kar yağışının kendini göstermesinin beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kentte bir süredir mevsim normallerinin üzerinde devam eden sıcaklıklar düşüşe geçiyor. Buna göre, 10 derecenin üzerinde seyreden sıcaklığın, yarından itibaren düşüşe geçerek, hafta sonu 0 dereceye inmesiyle kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Bu kapsamda, kentte bugün 12 dereceye kadar çıkan sıcaklığın ilerleyen saatlerde 6 dereceye kadar düşmesi ve parçalı bulutlu havanın da gece saatlerinden itibaren yer yer yağmura dönmesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yarın en düşük 6, en yüksek 8 derece olacağı öngörülüyor. Havanın ise yağmurlu olması bekleniyor.

Kentte, cuma günü ise yağışların yerini "kış güneşi"ne bırakmasının beklenmesine rağmen sıcaklığın daha da düşeceği tahmin ediliyor. Buna göre, cuma günü havanın güneşli, sıcaklığın en düşük 4, en yüksek 6 derece olması öngörülüyor.

Hafta sonu kar yağışı başlıyor

Şehirde hafta sonundan itibarense kar bekleniyor. Tahminlere göre, cumartesi en düşük 2 en yüksek 5 derece sıcaklık ve karla karışık yağmur görülüyor.

Hava sıcaklığının ise pazar günü daha da düşerek en düşük 1 en yüksek 4, pazartesi ise en düşük 0 ile 3 derece arasında değişmesi bekleniyor.

Söz konusu 2 gün kentte kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Etiketler: istanbul hava durumu, hava durumu, hava tahmini
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER