İstanbul'a kar geliyor

Marmara Bölgesi'nin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ile bölgenin doğusu aralıklı, kentin yüksek kesimleri ve bölgenin doğusunun yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığının yağışla birlikte 2 ila 6 derece azalacağı öngörülüyor.

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve bölgenin doğusunun aralıklı yağmurlu, kentin yüksek kesimleri ve bölgenin doğusunun yer yer karla karışık yağmurlu geçmesi, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerinden orta, zaman zaman kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

TRT HABER