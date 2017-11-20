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Buradasınız : » » İstanbul'a 20 saatlik yağış geliyor

İstanbul'a 20 saatlik yağış geliyor

İstanbul'da öğlen saatlerinde başlaması beklenen ve yaklaşık 20 saat sürecek yağışın, kentte su baskınları yapabileceği uyarısında bulunuldu.

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İstanbula 20 saatlik yağış geliyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, Tekirdağ ile Marmara Denizi üzerindeki bulutların öğlen saatlerinde İstanbul'u etkileyerek şiddetli yağışa neden olacağını söyledi.

Sonbaharın son günlerinde İstanbul'un artık soğumaya başladığını dile getiren Şen, "Öğleden sonra hava iyice soğumaya başlayacak ama sıcaklık gündüz 8-9 derecenin altına düşmez. Şiddetli yağış öğlen saatlerinden itibaren başlar, bu gece devam eder. Yağmur yarın öğleden sonra kesilir. 20 saatlik bir yağış görünüyor. Sıcaklık gece de 6 dereceye kadar düşer. Şu an için dolu ve kar görünmüyor." dedi.

'Havalar artık ısınmayacak'

Prof. Dr. Orhan Şen, genel olarak artık havaların ısınmayacağını dile getirerek, 10-15 günlük sürede de kar yağışının beklenmediğini, aralık ayı sıcaklıklarının ise 10-12 derece civarında öngörüldüğünü söyledi.

Etiketler: su baskını, sel, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Hava sıcaklıkları, hava durumu
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