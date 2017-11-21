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Buradasınız : » » İstanbul'a 2 bin bekçi alınacak

İstanbul'a 2 bin bekçi alınacak

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ilçelerde görevlendirilmek üzere 2 bin bekçi alınacağı bildirildi.

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İstanbula 2 bin bekçi alınacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 772 Sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu uyarınca gerçekleştirilen istihdamlarla yeniden işlerlik kazandırılan ve ilgili kanunlarda yapılan değişiklikle Emniyet Hizmetleri Sınıfına aktarılan çarşı ve mahalle bekçilerinin, kamu güvenliğinin sağlanmasında genel kolluk kuvvetlerine yardımcı mahiyette aktif olarak görev yapmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımızca, 39 ilçemizde görevlendirilmek üzere daha önce tahsis edilen 700 kişilik çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu haricinde 2 bin kişilik çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu daha tahsis edilmiştir. Adaylarda, en az lise veya dengi okul mezunu olmak, başvuru yaptığı ilde 1 yıldır ikamet ediyor olmak, askerlik görevini yapmış olmak, 30 yaşından gün almamış olmak, 6 aydan fazla hapis cezasından hükümlü bulunmamak şartları aranacak."

Son başvuru tarihi 24 Kasım

Başvurusu kabul edilen adaylardan sırasıyla "Sözlü ve yazılı sınavlarda başarılı olanlar ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu geçenler, ayrıca sağlık kurulu raporunda emniyet hizmetleri sınıfında çalışmasında mahsur görülmeyenlerin" 2018 yılı Ocak ayı içerisinde atamalarının yapılması planlanıyor.

Son başvuru tarihi olarak 22 Kasım 2017 ilan edilirken, İlçe Emniyet Müdürlüklerine yapılan yoğun başvurular nedeniyle sürenin 24 Kasım 2017 saat 17.00'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul'a 2 bin bekçi alınacak
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