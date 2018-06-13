İstanbul Yeni Havalimanı'nın yeni reklam filmi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda gelinen son durum "Havacılık sektöründe kuralları yeniden koyuyoruz” temasıyla yayınlanan yeni reklam filmiyle gösterildi.

İstanbul Grand Airport (İGA) açıklamasına göre, Türkiye tarihinden önemli isimlere yer verilen reklam filminde, havalimanının havacılık sektöründe kuralları yeniden yazdığı vurgulanıyor.

İstanbul Yeni Havalimanı'nın temel atma töreninden günümüze kadar geçen 3,5 yıllık görüntülerin hızlandırılmış olarak verildiği reklam filmi, "Sahi, dünyada kuralları kim koyuyor?" söylemiyle Türk insanının çalışkanlığına atıf yapıyor.

Reklam filminde, Osmanlı'dan Cumhuriyet tarihine ve bugüne kadar gelen unutulmaz anlar ve kişiler, ön plana çıkarılıyor.

75 kişilik teknik ekip ve 150 kişilik oyuncu kadrosu

Reklam filminde, "Bir insan kendi ağırlığının üç katından fazlasını kaldıramaz demişlerdi" söylemiyle Milli Halterci Naim Süleymanoğlu, "Dünyanın uzak dediği yerden çıkan bir çocuk bilimde kuralları değiştiremezdi" söylemiyle Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar, "Gemiler sadece suda gider" söylemiyle Fatih Sultan Mehmet, "Tüm umudunu yitirmiş bir ülke küllerinden doğup da tüm dünyaya kafa tutamazdı" söylemiyle Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, "Başkalarının koyduğu kuralları hiçbir zaman kabul etmedik" söylemiyle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer alıyor.

İlk olarak İGA’nın tüm sosyal medya mecralarında gösterilmeye başlanan reklam filmi, hemen ardından ulusal televizyon kanallarında ve diğer online mecralarda da yayına girdi. Sinefekt’in prodüksiyonunu üstlendiği filmin çekimi için fotoğraf ekibi de dahil 75 kişilik teknik ekip ve 150 kişilik oyuncu kadrosu görev aldı.

Reklam filminde İGA çalışanları da var. İstanbul Yeni Havalimanı proje sahasında terminal içi ve apron sahalarının yanı sıra, Uğur İçbak tarafından havadan helikopterle yapılan çekimler yaklaşık 5 günde tamamlandı. Reklam filminin sesi, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Uraz Kaygılaroğlu olurken, müziğini Oğuz Kaplangı besteledi.

Kaynak: AA