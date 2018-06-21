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İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk inişi TRT World canlı yayınlayacak

İstanbul Yeni Havalimanı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçağın bugün yapacağı ilk iniş, TRT World'den tüm dünyaya canlı yayınla duyurulacak.

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İstanbul Yeni Havalimanına ilk inişi TRT World canlı yayınlayacak

Yapımına 2014 yılında başlanan, ilk etabının 29 Ekim'de açılması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı, bugün tarihi bir ana tanıklık etmeye hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve bazı Bakanları taşıyacak "TC-TUR" adlı uçak, Gaziantep mitinginin ardından akşam saatlerinde İstanbul Yeni Havalimanı'na inen ilk uçak olacak.

Bu tarihi anlar, canlı yayında TRT World aracılığıyla tüm dünyaya aktarılacak.

Sıfırdan yapılan dünyanın en büyük havalimanı

Uçak, 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki birinci piste inecek.

Tarihi iniş için Atatürk Havalimanı'nda faaliyet gösteren yer hizmetleri ekibinin bir kısmı, İstanbul Yeni Havalimanı'na aktarıldı.

Yüzde 90'ı tamamlanan İstanbul Yeni Havalimanı, dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı projesi olma özelliğiyle dikkat çekiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: TRT World, istanbul yeni havalimanı, Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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