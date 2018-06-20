İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk iniş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yarın gerçekleşecek

Yapımı devam eden İstanbul Yeni Havalimanı'nda hazırlıklar hız kesmeden sürüyor.

Türkiye’nin en önemli projelerinden İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk iniş, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da içinde olacağı uçakla yapılacak. Tarihi inişin gerçekleşeceği havalimanında son durum havadan görüntülendi.

Çekilen görüntülerde pistlerin asfaltlama işlemlerinin devam ettiği ve çizgilerinin bir çoğunun tamamlandığı görülüyor.

Asfaltlama araçlarının karınca gibi çalıştığı havalimanında, ana terminal binasının da çatı kaplama işlemlerinin bittiği görüntülerde yer alıyor.

Havalimanının pistlerine çizgi çekilerek son düzeltmeler yapılıyor.

3 bin 750 metre uzunluğunda 60 metre genişliğindeki pistte cihazların testi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait Cessna Citation XLS tipi uçuş kontrol uçağı ile yapılmıştı.

Tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle 350’den fazla destinasyona uçuş imkanı sunacak olan Yeni Havalimanı, bu özelliğiyle ‘dünyanın en büyüğü’ unvanını kazanmış olacak. Havalimanının resmi açılış tarihi ise 29 Ekim 2018 olarak belirlendi.

Kaynak: İHA