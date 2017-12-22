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Buradasınız : » » İstanbul Yeni Havalimanı 3D animasyonla tanıtıldı

İstanbul Yeni Havalimanı 3D animasyonla tanıtıldı

Şimdiye kadar inşaatından fotoğraf ve videoları gördüğümüz İstanbul Yeni Havalimanı, animasyon filmle tanıtıldı. Görkemli mimarisinin yanı sıra hizmetlerle de çok konuşulacak.

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İGA (İstanbul Grand Airport), İstanbul Yeni Havalimanı'nın verdiği bütün hizmetleri 3D animasyon videoda tanıttı.

29 Ekim 2018’de açılması planlanan ve tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın 3D animasyon videosunda, terminal binasında sunulacak akıllı teknolojilerle yolcu deneyiminin nasıl olacağı anlatılıyor.

Alışveriş ve yeme-içme alanlarının da tanıtıldığı videoda, İstanbul boğazından esinlenerek tasarlanan duty-free alanında uluslararası markaların yanı sıra birçok yerli markanın da alışveriş seçeneği sunacağı ve mobil uygulamadan ön sipariş sistemiyle ürünlere beklemeden ulaşılabileceği belirtiliyor.

Yolcu danışma robotu, ‘Aracım nerede?’ uygulaması gibi hizmetlerle, yolcuların en az süre beklemesinin hedeflendiği de tanıtımda vurgulanıyor.

350’den fazla destinasyona uçulacak İstanbul Yeni Havalimanı’nda, 143 yolcu biniş köprüsü, 13 check-in adası, 468 banko, 114 self check-in, 228 pasaport kontrol noktası, 51 Backdrop (bagaj teslim) ünitesi ve e-pasaport girişleri ile hizmete hazırlanılıyor.

Kaynak: TRT Haber, İGA

Etiketler: yeni havalimanı, türkiye, İstanbul, 3. havaalanı
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