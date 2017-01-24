İstanbul ve Tunceli'de terör operasyonu

Tunceli ve İstanbul'da, üyesi oldukları terör örgütüne eleman temin ettikleri ve finansman sağladıkları iddia edilen 10 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı timleri, terör örgütü TKP/ML-TİKKO'ya yönelik Tunceli merkezli operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, Tunceli'nin ilçelerinden Hozat'ta 3, Çemişgezek'te 2 ve Ovacık'ta 2, İstanbul'da ise 3 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütüne eleman temin etmek" ve "terör örgütüne finansman sağlamak" suçlarından tutuklanıp cezaevine gönderildi. AA