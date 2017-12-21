İstanbul ve İzmir'de DEAŞ operasyonu: 55 gözaltı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

7 ilçede 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 45 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İzmir'de 10 kişi gözaltında

Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital veri ele geçirildi.

Adresinde bulunmayan bir kişi aranıyor.

Kaynak: AA