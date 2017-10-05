İstanbul ve Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 18 kilo 620 gram eroin, 706 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 Ekim'de uyuşturucu ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, Şanlıurfa yolu üzerinde durdurulan bir aracın "zula"' diye tabir edilen gizli bölmesinde 18 kilo 620 gram eroin ve suçtan elde edildiği değerlendiren bin 695 lira, Sur ilçesinde de durdurulan iki araçta toplam 706 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul

Bakırköy'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinilen bazı kişilere ait önceden belirlenen 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis helikopteri ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, söz konusu adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında bazı şüpheliler, polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.