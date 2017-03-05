İstanbul ve Bursa'da trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Maltepe Sahili Turgut Özal Bulvarı'nda sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 TY 6604 plakalı otomobil, İdealtepe ayrımında yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Özdemir (42) ile Gamze Aydoğdu'ya (24) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Aydoğdu'nun olay yerinde öldüğünü belirledi. Özdemir'in ise ambulans ile hastaneye götürülürken yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kazaya karışan otomobilin kazanın 200 metre ilerisinde park edilmiş halde bulunmasının ardından, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Bu arada, Maltepe Sahili'nde trafik iki saat süresince kontrollü sağlandı.

Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Menteş yönetimindeki 16 BYH 14 plakalı otomobil, Kurşunlu Mahallesi yolu Eymir Mahalle kavşağında direksiyon hakimiyeti kaybederek, yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Kazada, araçta bulunan Özcan Gökmen olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Mustafa Menteş, Kani Altın ve Alican Çağın ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitiren Gökmen'in cesedinin, savcının incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna gönderileceği öğrenildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. AA