İstanbul ve Ankara'da Kurban Bayramı tedbirleri en üst seviyede

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Bayrampaşa'da bulunan Mega Center'daki hayvan satış ve kesim noktasında incelemelerde bulundu. Burada, satıcılardan kurbanlık fiyatları konusunda bilgi alan Şahin, gazetecilere açıklama yaptı.

Kurban Bayramı kapsamında her türlü tedbirin alındığını vurgulayan Şahin, "Hem güvenlik hem de trafik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardık. Burada özellikle tatile giden, gitmek üzere olan vatandaşlarımız ve dönüş yapacak olanların hepsine tavsiyemiz; çok dikkatli araç kullanmalarıdır. Trafiğe yorgun çıkmamaları, hem kendi can ve mal emniyetleri hem de karayollarında seyreden başkalarının can ve mal emniyeti açısından çok önemli." diye konuştu.

"Kurallara riayet edelim"

İçişleri Bakanlığı'nın özellikle araçlarla yolculuk yapanlar için bu yıl "Frene değil, kurala güven" diye bir slogan da yayınladığına işaret eden Şahin, şöyle devam etti:

"Gerçekten kurallara riayet edelim. O kurallar, yılların deneyiminde geçmiş, mühendislik hesapları sonucunda oluşturulmuştur. Dolayısıyla hiçbir sürücümüz bunları hafife almasın. Kurallara riayet etsin. Ne kendileri ne aileleri ne milletimiz ne de bizler üzülelim. Ayrıca insanların en güzel ve en huzurlu şekilde bayramlarını idrak edebilmeleri için asayiş noktasında da ciddi tedbirler aldık. Polisimiz, jandarmamız, kolluk kuvvetlerimizin tamamı görevinin başında olacak. Yine sağlık ekiplerimiz, belediye zabıtamız ve ilgili Kurban Bayramı ile görev alabilecek tüm ekiplerimiz çalışmalarını sürdürecek."

Alınan güvenlik önlemlerinin yanı sıra kurban satış ve kesim noktalarında insanları rahatlatan uygulamaların hayata geçirildiğini anlatan Şahin, vatandaşlara kurallara mutlak suretle uyma çağrısı yaptı.

Bayrampaşa'daki kurban pazarı ile kesim yeri gibi mekanların diğer ilçelerde de oluşturulduğuna dikkati çeken Şahin, şöyle konuştu:

"Kaymakamların başkanlığında kurban kesim komisyonlarımız var. Onların her biri her ilçede çok ciddi organizasyonlar yaparak vatandaşımızın hem hijyenik yerlerde kurban ibadetlerini yerine getirmeleri hem de satıcı çiftçilerimizin daha rahat ortamda insana yakışır mekanlarda yaşamalarını ve hayvanlarını barındırmalarına yönelik hazırlıklar yapıldı. Alınan tedbirler sayesinde İstanbul'da bu anlamada çok ciddi görüntü ve çevre kirliliği yok. Sadece kurbanlıkların satış yerleri için değil, kurban kesimine yönelik de tedbirler alınmıştır. İnsanların sakatlanmadan bu ibadetlerini yerlerine getirebilmeleri için de birçok yerde modern kesimhaneler oluşturuldu. İnsanlar, buralardan istifa edecekler. Benim temennim şudur; insanlar kendileri acele etmesinler. Modern, portatif kesimhaneler, İstanbul'da birçok noktada oluşturuldu. İnsanlar, bu işin ehline kurbanlarını kestirsinler. Bu hem kendi sağlıkları açısından hem de ibadetin nezih bir şekilde yapılması açısından önemlidir."

Ankara'da bayram için alınan önlemler

Ankara Valiliğince, Kurban Bayramı dolayısıyla Esenboğa Havalimanı, gar, terminal ve yollarda yaya ve motorlu devriyeler ile trafik ve asayiş ekiplerinin sayılarının artırılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı için başkentte alınan önlemlere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirmeleri amacıyla gerekli tertip ile tedbirlerin başta birimlerin üst yöneticileri olmak üzere her kademedeki personel tarafından titizlikle yerine getirileceği vurgulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yarından itibaren 5 Eylül Salı gününe kadar gerekli tüm emniyet tertip ve tedbirlerinin alınacağı belirtilen açıklamada, Esenboğa Havalimanı, gar ve terminallerde yaya ve motorlu devriyeler ile şehir içi ve devlet karayolları üzerinde görevli trafik ile asayiş ekiplerinin sayılarının artırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Samsun yolu Çalışkanlar, Ortaköy, Gökçeyurt, Maliye Noktası kavşakları ile Konya yolu Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu kavşağının bayram süresince beton bariyerlerle kapatılacağı, yolun bu noktalarda transit olarak verileceği belirtildi. Ankara'dan Kayseri istikametine gidecek sürücülerin alternatif yol olarak Ankara–Gölbaşı–Bala–Kaman–Kırşehir-Kayseri güzergahlarını kullanmaları gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, bayram tedbirleri kapsamında sağlık, nöbetçi eczane ve haberleşme ile elektrik hizmetleri için gerekli hazırlıkların ilgili birim sorumluları tarafından planlandığı, acil müdahaleler için yeterli ekip ve teçhizatların bayram süresince hizmete hazır bulundurulacağı aktarıldı.

Vatandaşların Sosyal Hizmet Kurumlarını ziyaretleri ile ilgili gerekli tertip ve düzenlemelerin ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce sağlanacağı bildirildi.

"Gebe ve damızlık hayvanların satışı yasak"

Açıklamaya göre, görevlilerin 50 kurban satış noktası ile 122 kurban kesim yerindeki denetimleri bayram sonuna kadar devam edecek. Bu denetimlerde, kurban satış yerlerine getirilen hayvanların sevk raporları, nakil belgeleri, pasaportları, aşı kayıt bilgileri, kulak küpe numaraları kontrol edilecek.

Belgeleri bulanmayan hayvanların pazara getirilmesine izin verilmeyecek, belgesiz kurbanlık getirildiğinin tespit edilmesi halinde mal sahiplerine Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği cezai işlemler uygulanacak.

Gebe ve damızlık niteliği taşıyan dişi hayvanların kurbanlık hayvan satış yerlerine girmesine ve kurbanlık olarak satılmasına müsaade edilmeyecek. Sadece veteriner hekim raporu ile damızlık değerini kaybetmiş olduğu belirtilen hayvanların girişine izin verilecek.

Merkez ilçelerde bin 765 kurban satış çadırı kuruldu

Hayvan satış yerlerinde hayvanlardan insanlara geçen zoonoz hastalıklar ve salgın hayvan hastalıkların önüne geçmek için yüksek ateşli, kılları karışık ve mat, bakışları donuk ile dış görünümü canlı olmayan, salya, burun akıntısı olan, pis kokulu ishalleri bulunan hayvanların da satışına izin verilmeyecek.

Açıklamaya göre Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde bin 572'si büyükbaş, 193'ü de küçükbaş olmak üzere toplam bin 765 adet kurban satış çadırı kuruldu.