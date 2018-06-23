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İstanbul ve Ankara'da 24 Haziran'da 54 bin polis görev alacak

Türkiye'de yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri nedeniyle güvenlik tedbirleri kapsamında İstanbul ve Ankara'da 54 bin polis görev alacak.

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İstanbul ve Ankarada 24 Haziranda 54 bin polis görev alacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 24 Haziran seçimleri çerçevesinde kentte geniş güvenlik önlemleri aldı.

3 seçim bölgesinde 1670 okul ve 28 bin 357 sandıkta yapılacak seçimlerde güvenliği sağlamak için 38 bin 480 emniyet personeli görevlendirildi.

Ayrıca personele, 4 polis helikopteri, 8 deniz botu, 85 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve 90 zırhlı araç, 137 gözaltı aracı ile 3 drone ekibi destek verecek. 

Ankara'da seçim günü 16 bin polis görev yapacak

Başkentte Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla  16 bin polis görev yapacak.

İçişleri Bakanlığı'nın güvenli seçim konsepti kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü de vatandaşların güvenli bir şekilde oy kullanabilmesi için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kentte, 3 seçim bölgesinde 11 bin 292 sandıkta yapılacak seçimler için aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu 16 bin personel görevlendirildi.

Personele, drone, polis helikopteri, 40 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ve 35 zırhlı araçla destek verilecek. 

Kaynak: AA

Etiketler: polis, İstanbul, 24 Haziran
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