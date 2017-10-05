İstanbul ve Adana'da terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yapan, kırsal alanda yaralanıp kente getirilen yaralı teröristlerin tedavisine yardımcı olan ve 6-8 Ekim tarihlerinde İstanbul'da eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'un 10 ilçesinde tespit edilen 15 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 7 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonda ayrıca, baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adana'da da 8 kişi yakalandı

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde arama yapan ekipler, terör örgütüne destek olmak amacıyla izinsiz gösteri organize ettiği ve katıldığı belirlenen 8 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için emniyete götürüldü.