İstanbul ve Adana'da nevruz öncesi terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nevruz öncesi terör örgütü PKK'ya kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyona özel harekat polisi de destek verdi.

19 adrese baskın

Beyoğlu, Sancaktepe, Üsküdar, Kartal, Pendik, Sultanbeyli'nin de aralarında bulunduğu 8 ilçede daha önceden belirlenen 19 adrese yapılan baskında, açılmayan kapılar koçbaşı ile kırıldı.

Çok sayıda gözaltı

Operasyonda, terör örgütüne destek verdiği öne sürülen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adana'da 700 polisle operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK'ya nevruz öncesi operasyon başlattı.

73 adrese baskın

200 ekip ve 700 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonda, şafak vakti öncede belirlenen 73 adrese özel harekat timlerinin de katılımıyla baskın düzenlendi.

Eylem hazırlığındalardı

Silahlı, molotoflu, havai fişekli ve EYP’li eylem hazırlığında olan 5’i kadın 10’u çocuk 47 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların bazıları sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası da yapmış.

Zanlıların adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA, DHA, İHA