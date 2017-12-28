İstanbul Valisi Vasip Şahin: Vatandaşlarımızın yeni yıla huzurlu girmesini sağlayacağız

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da yılbaşı kutlamaları için alınan önlemleri açıkladı.

Şahin, "Elimizden gelen bütün tedbirleri alarak vatandaşımızın huzurunu, rahatını ve aileleriyle birlikte mutlu bir şekilde yılbaşını idrak etmelerini hedefliyoruz. 37 bin polisimiz 4 bin jandarmamızla tüm tedbirlerimizi alarak vatandaşlarımızın yeni yıla huzur içerisinde girmelerini sağlayacağız." dedi.

Şahin, Tuzla'daki atık soruşturmasına yönelik ise çalışmaların sürdüğünü belirtti ve şunları kaydetti;

'Şu an için kesin bir tespit yok ama elde veriler, araçlar ve kişiler mevcut' dedi.

Öte yandan şüpheli araçlardan alınan numunelerin incelemesi sürüyor. Emniyet birimleri de kamera kayıtları ve diğer deliller üzerinden sorumlulara ulaşmaya çalışıyor.

3 bin liralık bertaraf ücretini ödememek için bu yolu tercih edenleri büyük cezalar bekliyor. 637 bin liradan başlayan ceza 3 misline kadar artırılabiliyor. Ve işletmenin kapatmasına kadar gidebiliyor.

Kaynak: AA /İHA/TRTHABER