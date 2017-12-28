  • 28 ARALIK 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.812
    EURO 4.551
  • BIST 113313.59
    ALTIN 158.317
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İstanbul Valisi Vasip Şahin: Vatandaşlarımızın yeni yıla huzurlu girmesini sağlayacağız

İstanbul Valisi Vasip Şahin: Vatandaşlarımızın yeni yıla huzurlu girmesini sağlayacağız

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da yılbaşı kutlamaları için 37 bin polisin ve 4 bin jandarmanın görevlendirildiğini açıkladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da yılbaşı kutlamaları için alınan önlemleri açıkladı.

Şahin, "Elimizden gelen bütün tedbirleri alarak vatandaşımızın huzurunu, rahatını ve aileleriyle birlikte mutlu bir şekilde yılbaşını idrak etmelerini hedefliyoruz. 37 bin polisimiz 4 bin jandarmamızla tüm tedbirlerimizi alarak vatandaşlarımızın yeni yıla huzur içerisinde girmelerini sağlayacağız." dedi.

Şahin, Tuzla'daki atık soruşturmasına yönelik ise çalışmaların sürdüğünü belirtti ve şunları kaydetti; 

'Şu an için kesin bir tespit yok ama elde veriler, araçlar ve kişiler mevcut' dedi. 

Öte yandan şüpheli araçlardan alınan numunelerin incelemesi sürüyor. Emniyet birimleri de kamera kayıtları ve diğer deliller üzerinden sorumlulara ulaşmaya çalışıyor. 

3 bin liralık bertaraf ücretini ödememek için bu yolu tercih edenleri büyük cezalar bekliyor. 637 bin liradan başlayan ceza 3 misline kadar artırılabiliyor. Ve işletmenin kapatmasına kadar gidebiliyor.  

Kaynak: AA /İHA/TRTHABER

Etiketler: İstanbul Valisi Vasip Şahin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER