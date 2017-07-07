  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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İstanbul Valiliğini işgal girişimi davasında ara karar

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal girişiminde bulunan 90 askerin yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tutukluk halinin devamına karar verildi.

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İstanbul Valiliğini işgal girişimi davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal etmek isteyen 12'si tutuklu 14'ü rütbeli 90 askerin yargılandığı davada, mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 2 Ekim’e erteledi.

İstanbul 13. ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısında oluşturulan binadaki salonda görülen 7’nci duruşmada, tutuklu sanıklar ve avukatları tahliyeye ilişkin talepte bulundu.

Tutuklu sanık Albay Recep Karaçam, komutanları Sadık Cebeci’ye olan güvenleri nedeniyle yargılandıklarını, kendisinin kesinlikle darbe girişimine katılmadığı iddiasında bulundu.

Karaçam’ın da arasında bulunduğu 12 tutuklu sanık ve avukatları tahliye talebinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı adına avukat İbrahim Ethem Afacan, davaya katılma talebinde bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Recep Karaçam, Nizamettin Aydın, İsa Turhan, Erkan Tercan, Mehmet Umut, Mehmet Ekerbiçer, Halit Turan, Sadık Efe, Ali Kahraman, Ünal Memiş, Mustafa Uğurlu ve Cihan Sönmez hakkında kuvvetli suç şüphesini gösteren deliller bulunması nedeniyle sanıkların tümünün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet, Milli Savunma Bakanlığının katılma talebine ilişkin kararın bir sonraki celse karar verilmesine hükmetti.

Etiketler: istanbul valiliğini işgal davası, karar
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