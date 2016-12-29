Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.523
    Euro: 3.701
  • BIST: 77835.85
    Altın: 130.787

Kapat
Buradasınız : » » İstanbul Valiliğinden 'yılbaşı tedbirleri' hakkında açıklama

İstanbul Valiliğinden 'yılbaşı tedbirleri' hakkında açıklama

İstanbul Valiliği, il genelinde vatandaşların, yılbaşı günü ve gecesini huzur ve güven ortamı içinde geçirmeleri için bir dizi tedbir alındığını bildirdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
İstanbul Valiliğinden yılbaşı tedbirleri hakkında açıklama

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezlerinde, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlarda, kamuoyunun yoğun ilgisinin bulunduğu ve kutlamaların gerçekleştirildiği meydan ve alanlar ile eğlence yerlerinde, güvenlik birimlerince tüm emniyet tedbirlerinin alındığı ifade edildi.

İstihbarata azami önem verileceği belirtilen açıklamada, alınan tedbirler şu şekilde aktarıldı:

"İl Sağlık Müdürlüğünce ve İstanbul Anadolu Güney, İstanbul Anadolu Kuzey, İstanbul Bakırköy, İstanbul Beyoğlu, İstanbul Çekmece, İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliklerince; sağlık kurumlarında yeteri kadar personel görevlendirilerek acil servis hizmetleri de dahil olmak üzere eksiksiz sağlık hizmeti verilmesi sağlanacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İtfaiye Daire Başkanlığı) yangın ve benzeri tehlikelere karşı her türlü hazırlık yapılacak ve teyakkuz halinde bulunulacaktır. Belediye, emniyet ve jandarma personelince yılbaşı nedeniyle görevlerin aksamaması için her türlü tedbir alınarak, nöbet hizmetleri aksatılmadan yürütülecektir. Trafik, belediye zabıta ve vergi denetim elemanları ekipler halinde denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde gerçekleştirecektir. Telefon arızaları ile elektrik, su, doğal gaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacaktır." AA

Etiketler: İstanbul Valiliği, İstanbul Valiliğinden yılbaşı tedbirleri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER