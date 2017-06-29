İstanbul Valiliği'nden boğulmalara karşı önlem

İstanbul Valiliği, yaz döneminin başlamasıyla birlikte vatandaşların tatillerini rahat ve huzurlu şekilde geçirebilmeleri ve yaşanabilecek boğulmaların önlenebilmesi için tedbir aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların tatillerini huzurlu geçirebilmesi ve boğulmaların engellenmesi maksadıyla çeşitli tedbirler alındığı duyuruldu.

Açıklamada, "Boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi ve insanlarımızın acılara gark olmaması için denize girilmesi uygun olmayan yasaklı ve kontrolsüz bölgelerde ve hava şartlarının uygun olmadığı durumlarda denize girilmemesi, yasak olmayan bölgelerde denize girilirken de meteorolojik uyarıların dikkate alınması, görevlilerin uyarılarına mutlaka uyulması, vatandaşlarımızın can güvenlikleri açısından önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.