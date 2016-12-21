İstanbul Üniversitesi'ndeki soruşturmanın iddianamesi hazır

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) akademik yapılanmasına ilişkin İstanbul Üniversitesi'nde aralarında profesörlerin de bulunduğu 14'ü tutuklu 45 akademisyen hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından FETÖ'nün akademik yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, örgütün İstanbul Üniversitesi'ndeki yapılanmasına yönelik ilk iddianame tamamlandı.

Aralarında profesör ve doçentlerin de bulunduğu 14'ü tutuklu 45 şüpheli hakkında hazırlanan 191 sayfalık iddianamede, bazı şüphelilerin "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla, bazılarının ise "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, bazı şüphelilerin, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtilerek, örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatı üzerine Bank Asya'daki hesaplarında hareketlilikler yaşanması üzerine bazı şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, örgütün simge parası 1 dolar bulunduğu ifade edildi.

FETÖ yapılanmasının da anlatıldığı iddianamede, bazı akademisyenlerin, örgütün üniversitedeki faaliyetlerine ilişkin ifadelerine de yer verildi.

Başsavcılığa gönderilen iddianame, onaylanarak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme heyeti, 15 gün içerisinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar verecek. İddianamenin kabulü halinde şüpheliler, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak. AA