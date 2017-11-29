  • 29 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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İstanbul Üniversitesi'nde yangın

İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt yerleşkesindeki restoranın bacasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

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İstanbul Üniversitesi Beyazıt yerleşkesinde yangın paniği yaşandı.

Üniversitenin Beyazıt yerleşkesinin ana giriş kapısının yanındaki restoranın bacası alev aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına içeriden ve dışarıdan müdahale etti.

Yoğun dumanın restoranın mutfak bacasındaki atık yağların kontrollü yakılması nedeniyle çıktığı öğrenildi.

Yangın kısa sürede söndürüldü. 

Üniversiteden açıklama

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin Sosyal Tesisleri'ne bağlı restoran olarak kullanılan Tarihi Profesörler Evi mutfağının bacasında zamanla oluşan yağın birikmesi sonucu bacanın ısınmasıyla birlikte yoğun duman çıkışı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İtfaiye ekipleri tedbir amaçlı olarak bacayı soğutma çalışmaları yapmıştır. İstanbul Üniversitesi Tarihi Profesörler Evi Binası'nda herhangi bir hasar bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

TRT HABER/AA

Etiketler: istanbul üniversitesi'nde yangın, beyazıt yerleşkesi
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