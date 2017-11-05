İstanbul Üniversitesi binalarını yeniliyor

Dünyanın en eski üniversitelerinden olan İstanbul Üniversitesi'nin Eğitim Birimleri çağdaş bir yerleşkeye kavuşacak.

Sultangazi'daki Yeni Eğitim Birimleri Binası'nın temeli törenle atıldı.

Cerrahpaşa, Haseki ve Çapa Tıp Fakültelerinden sonra eğitim birimleri de Sultangazi'ye taşınacak.

Törene Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti İstanbul milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ve bazı milletvekilleri katıldı.

Açılış töreninde konuşan Hakan Çavuşoğlu, "Gençliğe ve geleceğe yatırım bizi en çok heyecanlandıran hizmetlerin başında geliyor. Sultangazi Belediyesi ise yaptığı hizmetlerle yıldızı parlayan bir belediye olduğunu söyleyebiliriz. Belediyecilik hizmeti çerçeve değiştirdi. Bu anlayışta 1994'de değişti. Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olduğu zaman değişti." dedi.

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay da, eğitime desteklerinin süreceğini belirtti.

İstanbul Üniversitesi Eğitim Birimleri Binası, 52 bin metrekare alana sahip olacak.

Projede; amfi salonlar, derslikler, laboratuvarlar, mesleki uygulama alanları ve konferans salonları yer alacak.

Dünyanın en eski üniversitelerinden

1470 yılında Fatih Camii çevresinde sekiz bölüm halinde açılan ve sekiz avlulu anlamına gelen Sahn-ı Seman Medreseleri günümüzde İstanbul Üniversitesi'nin kuruluş tarihi olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple İstanbul Üniversitesi'nin logosunda kuruluş tarihi 1453 olarak yazmaktadır.

İstanbul Üniversitesi; 30 Mayıs 1453’te, Medaris-i Semaniye ve Fatih Darüşşifası ismiyle Fatih Sultan Mehmet tarafından açılmıştır.

Uzunca bir süre burada İslami tarzda bilim ve sanat eğitimi verilmiş; dönemin önemli insanları yetiştirilmiştir.

Eğitimin en önemli kuruluşlarından olan İÜ’nün ismi de 1846 yılında Darülfünun şeklinde değiştirilmiş ve batılı tarzda eğitim vermeye başlamıştır.

İstanbul Üniversitesi aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin de ilk üniversitesidir.

Kaynak: TRT Haber