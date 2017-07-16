İstanbul Ümraniye'de yangın

Ümraniye'de bir kömür deposunda çıkan ve 5 dükkanın da zarar gördüğü yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenşehir Mahallesi, Kürkçüler Caddesi üzerindeki kömür deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alınan yangında deponun ön cephesinde bulunan 5 dükkan zarar gördü. Depoda ağırlıklı olarak kömürün yanı sıra ahşap ve plastik kasaların da bulunduğu öğrenildi.

İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebi de araştırılıyor.