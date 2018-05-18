İstanbul Tuzla'da kimyasal koku soruşturması: 8 gözaltı

Tuzla'da 25 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen ve çok sayıda kişinin etkilendiği kimyasal kokuyla ilgili, "Kasten yaralama" ve "Çevreyi kasten kirletme" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, kanalizasyona kimyasal madde attıkları tespit edilen 4 vidanjör şoförü, 3 şirket sahibi ve bir mühendis gözaltına alındı.

Mühendisin, "Kamu görevlisine suçu bildirmeme" suçundan gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Tuzla'da 25 Aralık 2017'de akşam saatlerinde bazı mahallelerde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşlar, ilgili kurumlara ihbarda bulunmuş, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, kokunun kaynağının belirlenmesi için çalışma başlatmıştı.

Yoğun koku şikayetleri üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, incelemeler sonucu söz konusu kokunun atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı duyurulmuştu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, kokuya neden olan atık su hattına kaçak drenaj yapılmasına ilişkin sahaya döküm yaptığı yönünde tespiti bulunan 20'nin üzerinde vidanjörden alınan örneklerin incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporda, 4 vidanjörden alınan örneklerin olay yerinden alınan numunelerle uyuştuğu tespiti yapılmıştı.

Kaynak: DHA

