  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -1º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.776
    EURO 4.064
  • BIST 86885.66
    ALTIN 146.151
Buradasınız : » » İstanbul trafiğine nefes aldıracak dev proje

İstanbul trafiğine nefes aldıracak dev proje

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin projesi kapsamında, Bostancı-Kayışdağı arasında yeni bir yol inşa edilecek, E-5 karayolu kuzey-güney yan yolları yapılacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbul trafiğine nefes aldıracak dev proje

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Yakası'nın sahil yolu ile E-5 (D100) karayolu ve TEM otoyolunu entegre edecek ulaşım projesini hayata geçirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sahil yolunu, E-5 karayolu ve TEM otoyolunu birbirine entegre edecek proje sayesinde, E-5 Karayolu Kozyatağı-Küçükyalı trafiği önemli ölçüde rahatlayacak.

Çalışmalar kapsamında öncelikle Bostancı-Kayışdağı arasında hızlı ve doğrudan ulaşım sağlayacak yeni bir güzergahta yol yapılacak.

"Çamaşırcı Deresi'nin ıslahı da gerçekleştirilecek"

Maltepe Çamaşırcı Deresi boyunca yapılacak yeni yol, 2 gidiş-2 geliş toplam 4 şerit olmak üzere 2 bin 800 metre uzunluğunda olacak. Yol çalışmalarına ek Çamaşırcı Deresi'nin ıslahı da gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında, Bostancı ve Küçükyalı arasında E-5 karayoluna paralel yan yollar da inşa edilecek. Bu kapsamda, kuzey yan yolu 3 bin 950, güney yan yolu 2 bin metre uzunluğunda olacak. Yan yollar, E-5 karayolu altına yapılacak yeni alt geçit sayesinde birbirlerine bağlanabilecek. Bu sayede E-5 karayolundaki trafik önemli ölçüde rahatlayacak.​

 

Etiketler: istanbul trafiği, TEM otoyolu, anadolu yakası sahil yolu, e-5
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER