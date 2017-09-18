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İstanbul trafiğinde yeni eğitim dönemi yoğunluğu

Sabah saatlerinde, köprüler ile D-100 Karayolu'nun bazı kesimlerinde yoğunluk oluştu.

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İstanbul trafiğinde yeni eğitim dönemi yoğunluğu

İstanbul'da, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ilk gününde çok sayıda öğrenci servisinin de katılımıyla sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Özellikle D-100 Karayolu, Bahçelievler Şirinevler, Zeytinburnu Merter, Cevizlibağ mevkileri ve köprülerde trafik zaman zaman kilitlendi.

Okul çevresinde polis denetimi

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 2017-2018 eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul çevrelerinde denetime başladı.

Sabah saatlerinde Şişli Endüstri Meslek Lisesi önünde denetim yapan Mobil Okul Timleri, okul çevresinde bekleyen ve şüpheli gördükleri bazı kişilerin üst aramasını yaptı.

Öğrenci velileri, uygulamanın memnuniyet verici olduğunu, öğrencilerin güvenliği açısından önem taşıdığını belirttiler.

Etiketler: İstanbul, yeni eğitim-öğretim, trafik yoğunluğu
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