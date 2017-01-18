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İstanbul trafiğinde bir haftada 23 bin 856 kişiye ceza uygulandı

İstanbul'da bir haftalık trafik denetimlerinde, 23 bin 856 kişiye ceza kesildiği bildirildi.

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İstanbul trafiğinde bir haftada 23 bin 856 kişiye ceza uygulandı
Alınan bilgiye göre, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Aralık 2016-1 Ocak 2017 tarihlerinde kent genelindeki denetimler gerçekleştirdi.
 
Denetimlerde, trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemelerine uymamak, hız ihlali, seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, alkollü araç kullanmak, emniyet kemeri kullanmamak, park yasağına uymamak, fazla yolcu taşımak, tonaj sınırının aşılması, kırmızı ışık ihlali, korsan taşımacılık yapmak, şerit ihlali, motosiklette koruma başlığı, gözlüğü bulundurmamak ve kullanmamak ile Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerini ihlalden 23 bin 856 kişiye ceza uyguladı.
 
Aynı tarihlerde kent genelinde 4'ü ölümlü, 145'i yaralanmalı ve 436'sı hasarlı olmak üzere 585 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 211 kişi yaralandı.
 
Ayrıca, aralık ayında fahri trafik müfettişleri tarafından kural ihlali yaptığı tespit edilen bin 945 araca cezai işlem uygulandı.
 
Etiketler: trafik cezası, İstanbul
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