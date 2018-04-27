  • 27 NISAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.048
    EURO 4.893
  • BIST 107646.64
    ALTIN 171.732
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İstanbul Sultanahmet'te otelde yangın çıktı

İstanbul Sultanahmet'te otelde yangın çıktı

Sultanahmet'te bulunan bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar olduğu belirtildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Fatih Eminönü Alemdar Mahallesi Ticarethane Sokak'ta bulunan bir otelin sauna kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyürken, oteli duman kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye müdahale ederek söndürürken, dört otel müşterisi de tahliye edildi.

Bu sırada müşterilerden birisinin aşırı kilolu olması nedeniyle itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Şahıs itfaiye ve ambulans görevlileri tarafından ambulansa bindirilerek hastaneye gönderildi.

O anlar kameralara yansırken, itfaiyenin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Sultanahmet, otel, yangın, itfaiye, sauna
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER