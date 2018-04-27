İstanbul Sultanahmet'te otelde yangın çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti

Fatih Eminönü Alemdar Mahallesi Ticarethane Sokak'ta bulunan bir otelin sauna kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyürken, oteli duman kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye müdahale ederek söndürürken, dört otel müşterisi de tahliye edildi.

Bu sırada müşterilerden birisinin aşırı kilolu olması nedeniyle itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Şahıs itfaiye ve ambulans görevlileri tarafından ambulansa bindirilerek hastaneye gönderildi.

O anlar kameralara yansırken, itfaiyenin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

Çıkan yangında yaralanan Cezayir asıllı Fransız vatandaşı 59 yaşındaki Fatma Sadouki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında da bir itfaiye eri dumandan zehirlendi. İtfaiye eri arkadaşları tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA