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İstanbul-Sofya Ekspresi ilk seferine çıktı

TCDD Taşımacılık ile Bulgar Demiryolları arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde, İstanbul-Sofya Ekspresi ilk seferine çıktı.

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İstanbul-Sofya Ekspresi ilk seferine çıktı
TCDD Taşımacılık ile Bulgar Demiryolları arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde İstanbul-Sofya Ekspresi ilk seferine 2 makinist, 3 kondüktör ve 22 yolcusuyla başladı.
 
Bulgaristan/Sofya-İstanbul/Halkalı arasında gerçekleştirilecek olan İstanbul-Sofya Ekspresi için ilk tren, Halkalı Tren İstasyonu'ndan hareket etti.
 
Hareket öncesi açıklama yapan TCDD Taşımacılık AŞ İstanbul Yolcu Servis Müdürü Veysi Alçınsu, seferlerin bugünden itibaren her gün karşılıklı olarak düzenlenmeye başladığını dile getirdi. 
 
Sofya-İstanbul arasında karşılıklı her gün yapılacak olan seferler için Halkalı'dan saat 22.40'ta, Sofya'dan ise 21.00'de hareket edilecek. AA
 
Etiketler: istanbul - sofya ekspresi, türkiye, Bulgaristan, TCDD, taşımacılık, demir yolları
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