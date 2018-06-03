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İstanbul Şile'de tekne battı: 2 ölü

İstanbul Şile'de denize açıldıktan sonra alabora olan teknede bulunan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti. 3 kişi kurtarıldı.

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İstanbul Şilede tekne battı: 2 ölü

Şile'nin İmrenli koyu mevkisinde, 5 arkadaş bir tekneyle sabah saatlerinde denize açıldı.

Ancak bir süre sonra tekne alabora oldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar denize düşen Recep Gülyıldırım'ı çıkardı. Ancak Gülyıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gülyıldırım'ın cenazesi Şile Devlet Hastanesi morguna kadırıldı. Aynı teknede bulunan Levent Sarı, Ulaş Sarı, Hasan Ekşi kurtarılırken, Onur Özcan kayboldu.

Jandarma, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından Özcan'ın bulunması için dün akşam ara verilen çalışmalara sabah tekrar başlandı.

Özcan'ın ailesi ve yakınlarının bölgedeki bekleyişi sürerken, Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik dalış timi, Sahil Güvenlik helikopteri ile KIYEM-5 ve KIYI-5 Botları tarafından müşterek gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmaları sırasında 21 yaşındaki Özcan'ın cesedine ulaşıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler: tekne, Şile, İstanbul, alabora
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