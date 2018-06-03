  • 03 HAZIRAN 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.652
    EURO 5.433
  • BIST 99171.21
    ALTIN 193.339
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İstanbul Şile'de tekne battı: 1 ölü, 1 kayıp

İstanbul Şile'de tekne battı: 1 ölü, 1 kayıp

İstanbul Şile'de denize açıldıktan sonra alabora olan teknede bulunan 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti. 3 kişi kurtarılırken, 1 kişi aranıyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbul Şilede tekne battı: 1 ölü, 1 kayıp

Şile'nin İmrenli koyu mevkisinde, 5 arkadaş bir tekneyle sabah saatlerinde denize açıldı.

Ancak bir süre sonra tekne alabora oldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar denize düşen Recep Gülyıldırım'ı çıkardı. Ancak Gülyıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gülyıldırım'ın cenazesi Şile Devlet Hastanesi morguna kadırıldı. Aynı teknede bulunan Levent Sarı, Ulaş Sarı, Hasan Ekşi kurtarılırken, Onurcan Özcan'a ulaşılamadı.

Jandarma su altı arama kurtarma ekipleri, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Şile Belediyesi can kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.  

Kaynak: DHA

Etiketler: tekne, Şile, İstanbul, alabora
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER