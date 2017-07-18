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İstanbul şiddetli yağışın etkisinde

İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili olmaya başladı.

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İstanbul şiddetli yağışın etkisinde

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkisini gösteren şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri ve vatandaşlara zor anlar yaşatan sağanak, trafikte aksamalara da yol açtı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için şemsiye ve naylon poşetlerle korunmaya çalıştı. Kimileri ise kapalı alanlara sığındı.

Silivri ilçesinde ise yağış özellikle sahilde yürüyüş yapan kişileri etkiledi. Yağış yüzünden sahil boyunca bazı yerlerde su birikintileri oluştuğu görüldü.

Gök gürültülü yağış zaman zaman çakan şimşeklerle devam ediyor.

Etiketler: İstanbul, İstanbul'da şiddetli yağış
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