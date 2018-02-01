İstanbul Sarıyer'de yangın: 2 ölü, 1 yaralı

Sarıyer'de 3 katlı bir binanın 1. katında başlayan yangın üst kata sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: TRT Haber
İstanbul Sarıyer'de sabaha karşı yangın çıktı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Sarıyer'de 3 katlı bir binanın 1. katında başlayan yangın üst kata sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: TRT Haber