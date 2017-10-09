İstanbul sahillerinden yaklaşık 17 bin metreküp atık toplandı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yüzme sezonunun sona ermesinin ardından midye kabukları ve yosunlaşma gibi olumsuzluklarla mücadele eden ekipler, sahillerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kent genelinde tamamlanan aktif plaj temizlik hizmetlerinde 256 kişilik mobil ekip görev yaptı.

Kum elemesi ve tesviyesi de yapılan çalışmalar kapsamında 11 plaj temizleme makinesi ve yosun temizleme araçları kullanıldı.

Deniz sezonu boyunca rutin temizlik hizmetlerini yürüten ekipler, sahilleri ambalaj atıkları, sigara izmariti, pet şişe gibi birçok atıktan arındırdı.

Plajların su kalitesi yükseldi

Büyükşehir Belediyesinin son yıllarda hizmete aldığı ileri biyolojik arıtma tesisleri ile deniz yüzeyi ve kıyılarda yürütülen çalışmalar, İstanbul'u çevreleyen denizlerin temizliğinde önemli rol oynuyor.

Ekiplerin denizlerin kirlenmesine karşı aldığı tedbirler ve etkin denetimler de deniz kirliliğini çok büyük ölçüde önlüyor.

Yapılan çevre yatırımları ve alınan tedbirler, İstanbul'daki plajların su kalitesinin de yükselmesini sağladı.

Bu yıl İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü'nce şehir genelindeki yaklaşık 90 plajdan düzenli aralıklarla alınan numunelere yapılan ölçümlerde su kalitesi yüksek çıktı.

Yaz tatilini İstanbul'da geçiren İstanbullular günübirlik olarak plajlara yoğun ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla İstanbul'un 628 kilometrelik sahil şeridi denize girilebilme kriterlerine ulaştı.

4 bin 800 vatandaş boğulmaktan kurtarıldı

Öte yandan Büyükşehir Belediyesinin temizlik ve cankurtaran hizmeti verdiği plajlarda deniz sezonu boyunca 4 bin 800 boğulma vakasına müdahale edilerek, insanlar boğulmaktan kurtarıldı.

Bu çalışmalar kapsamında 2017 sezonunda, 481 cankurtaran personeli ile 35 jet-ski, 7 kurtarma botu, 2 amfibik kurtarma jeti (kara&deniz aracı) 14 ATV, 2 drone (hava aracı), 190 gözetleme kulesi ile hizmet verildi.