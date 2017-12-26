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Buradasınız : » » İstanbul polisi, terör örgütü DEAŞ'a nefes aldırmadı

İstanbul polisi, terör örgütü DEAŞ'a nefes aldırmadı

İstanbul'da 1 Eylül ile 26 Aralık tarihleri arasında terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen 21 operasyonda, 714 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul polisi, terör örgütü DEAŞa nefes aldırmadı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde terör olaylarının engellenmesi amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün istatistiklerinden derlediğ bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 1 Eylül - 26 Aralık tarihleri arasında 21 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 670'i yabancı 714 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda sansasyonel silahlı ve bombalı eylem de Milli İstihbarat Teşkilatı ile Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekiplerce engellendi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasıyla birçok terör eylemi de engellendi.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, terör örgütü, DEAŞ, teröristler
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