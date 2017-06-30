  • 30 HAZIRAN 2017, CUMA

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İstanbul Pendik'te uyuşturucu operasyonu

İstanbul Pendik'te "sokak satıcısı" olarak bilinen uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

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İstanbul Pendikte uyuşturucu operasyonu

İstanbul polisi, Pendik'te uyuşturucu satan ve bazı suçlardan aranan 10 kişinin yakalanması amacıyla operasyon gerçekleştirdi.

Önceden tespit edilen adreslere sabaha karşı baskın yapan polis ekiplerine, helikopter ve emniyete ait insansız hava araçları da destek verdi.

Dumlupınar Mahallesi'nde bir binaya gelen polisler, aranan şüpheliye ait bahçede "Pitbull" cinsi bir köpek olduğunu gördü.

Saldırgan köpek, Pendik Belediyesi'ne bağlı ekiplerce uyuşturucu iğne kullanılarak etkisiz hale getirildi.

Daha sonra eve giren polis, uyuşturucu satmaktan aranan zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelinin bahçede bulunan kömürlüğünde, uyuşturucu gömüldüğü belirlenen bir çukur bulundu.

10 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, çeşitli uyuşturucu maddeler, ruhsatsız silah ve uyuşturucu satışından elde edildiği bildirilen paralar ele geçirildi. TRT Haber
 

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